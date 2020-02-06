ПАСЕ призвала власти Армении запросить мнение Венецианской комиссии о конституционных изменениях

PanARMENIAN.Net - Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) призвали власти Армении запросить мнение Венецианской комиссии по законопроекту «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения». Об этом говорится в заявлении, распространенном содокладчиками мониторинговой комиссии ПАСЕ по Армении Андрея Ширчеля (Словения) и Киммо Кильюнена (Финляндия), полный текст которого размещен на сайте ПАСЕ.

«Парламент Армении решил провести 6 февраля внеочередное заседание, чтобы обсудить ряд поправок, которые отменили бы требование к Конституционному суду проверять соответствие законопроекта Конституции Армении. Помимо всего прочего, это изменило бы процедуру пересмотра самой Конституции. Кроме того, внесена конституционная поправка, которая, по-видимому, направлена на прекращение полномочий нескольких членов действующего Конституционного суда с немедленным вступлением в силу», - говорится в заявлении содокладчиков.

В Армении правящий блок «Мой шаг» намерен вынести на всенародный референдум законопроект, предусматривающий досрочное сложение полномочий председателя и членов Конституционного суда. Ранее «Мой шаг» ввел в обращение законопроект «О внесении изменений в Конституцию Республики Армения», который предусматривает прекращение полномочий председателя и судей Конституционного суда. Изменения в статью 213 Конституции предлагают следующее: «До вступления в силу главы 7 Конституции полномочия председателя и членов Конституционного суда прекращается».

«Эти две темы важны, и предлагаемые изменения могут иметь долгосрочные последствия для функционирования конституционных институтов. В этом контексте, а также принимая во внимание некоторые вопросы, поднятые в этой связи, мы призываем власти Армении как можно скорее запросить мнение Венецианской комиссии, экспертного органа Совета Европы по конституционному праву. Мы считаем, что это мнение, которое можно было бы принять очень быстро с помощью срочной процедуры, было бы ценно для всех заинтересованных сторон, включая армянский электорат, если бы был проведен референдум», - говорится в заявлении.

Статья 213 является переходным положением Конституции. В настоящее время она поддерживает поправки от 2005 года, из которых следует, что нынешний председатель КС Грайр Товмасян будет занимать пост до 65-летия - то есть, до 2035 года.