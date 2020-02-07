Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли
7 февраля 2020 - 21:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сюникской области Армении 7 февраля, около 16:50 часов, четверо военнослужащих контрактной службы попали под лавину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
В результате поисково-спасательных работ были найдены тела троих военнослужащих, еще одного удалось спасти.
Погибшими оказались рядовой Карапет Назарян (1991 г. р.), младший сержант Тигран Арзуманян (1994 г. р.) и младший сержант Нвер Шахбазян (1995 г. р.). Спасти удалось солдата-контрактника, рядового Гамлета Мирзояна (1998 г.р.). Он получил легкие ранения, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.
Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования семьям, родственникам и сослуживцам погибших.
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