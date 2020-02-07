Четверо военнослужащих ВС Армении попали под лавину: Трое из них погибли

PanARMENIAN.Net - В Сюникской области Армении 7 февраля, около 16:50 часов, четверо военнослужащих контрактной службы попали под лавину. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

В результате поисково-спасательных работ были найдены тела троих военнослужащих, еще одного удалось спасти.

Погибшими оказались рядовой Карапет Назарян (1991 г. р.), младший сержант Тигран Арзуманян (1994 г. р.) и младший сержант Нвер Шахбазян (1995 г. р.). Спасти удалось солдата-контрактника, рядового Гамлета Мирзояна (1998 г.р.). Он получил легкие ранения, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Ведется расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия.

Министерство обороны Армении выражает глубокие соболезнования семьям, родственникам и сослуживцам погибших.