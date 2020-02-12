Министр обороны Армении едет в Белоруссию с официальным визитом
12 февраля 2020 - 19:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Делегация во главе с министром обороны Республики Армения Давидом Тонояном с 13 по 14 февраля с официальным визитом посетит Белоруссию. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
В рамках визита, который состоится по приглашению министра обороны Белоруссии, генерал-майора Виктора Хренина, запланированы двусторонние переговоры глав оборонных ведомств двух стран по вопросам армяно-белорусского военного и военно-технического сотрудничества, утверждение плана двустороннего сотрудничества МО Армении и Белоруссии на 2020 год.
Запланированы также встречи с высокопоставленными должностными лицами Белоруссии.
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