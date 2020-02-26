Въезжающие в Армению из Ирана грузовики будут сопровождать медики и полиция

PanARMENIAN.Net - На фоне зарегистрированных в Иране случаев заражения коронавирусом все грузовые автомобили, въезжающие в Армению через КПП в Мегри, будут передвигаться по территории страны в сопровождении сотрудников Минздрава и полиции. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

По его словам, эта мера осуществляется в соответствии со вступившем 25 февраля в силу правительственным решением об ограничениях на коммуникации между Арменией и Ираном.

«В отношении водителей, являющихся гражданами Ирана, ведется контроль на всей территории Армении, в том числе, на таможенных складах Комитета по госдоходам, вплоть до их возвращения. В отношении водителей, являющихся гражданами Армении, контроль ведется по месту их проживания», - написал министр.

Торосян сообщил, что 26 февраля по его распоряжению в Иран отправился специалист Национального центра контроля и предотвращения заболеваний при Минздраве для проведения надлежащего контроля в отношении авиапассажиров, возвращающихся из Ирана.

«Во время посадки пассажиров в самолет он на месте будет проверять их самочувствие, даст им рекомендации по использованию защитных средств и передаст информацию нам, чтобы в Ереване были осуществлены надлежащие контрольные мероприятия», - отметил министр.

Торосян добавил, что в случае отсутствия жалоб в отношении пассажиров будет установлен домашний надзор, а к тем, у кого будут жалобы, будут применены тесты и они, в случае необходимости, будут госпитализированы.

Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.

Согласно последним данным, на территории Армении нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.