В Азербайджане уже 9 человек заражены коронавирусом

В Азербайджане уже 9 человек заражены коронавирусом
7 марта 2020 - 14:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 9 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе при правительстве республики.

«У трех вернувшихся из Исламской республики Иран граждан Азербайджана выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией. Один из заболевших через некоторое время после возвращения из Ирана обратился в больницу в связи с проблемой со здоровьем. При обследовании у него была выявлена пневмония, но лабораторный анализ определил заражение коронавирусной инфекцией. Состояние пациента тяжелое», - уточнили в штабе, пишет РИА Новости.

По его данным, другие двое больных – обучавшиеся в иранском городе Кум студенты, были взяты на карантин при пересечении границы, у них был выявлен коронавирус при обследовании.

«Их здоровье нормальное, температура стабильная, состояние неудовлетворительное. Лечение всех трех пациентов продолжается в больнице специального режима»,- уточнили в штабе.

28 февраля в Азербайджане был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Заразившийся - гражданин России, прибывший на территорию Азербайджана из Ирана.

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