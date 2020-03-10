В Азербайджане отменили празднование Новруза

В Азербайджане отменили празднование Новруза
10 марта 2020 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Азербайджана отменило в Баку и других регионах проведение в третьей декаде марта торжества по случаю праздника Новруз. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

Штаб решил перенести все массовые мероприятия на другое время после консультаций со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет «Интерфакс».

Новруз в Азербайджане отмечается 20 марта. В связи с этим с 20 по 27 марта в Азербайджане будут нерабочими днями.

Ранее оперативный штаб при кабмине Азербайджана сообщил, что число зараженных коронавирусом в стране достигло 11 человек. Один из зараженных – гражданин РФ.

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