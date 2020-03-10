Ryanair приостанавливает полеты в Италию с 13 марта

PanARMENIAN.Net - Ирландская авиакомпания Ryanair из-за распространения коронавируса временно прекращает все рейсы в Италию и из нее, а также внутренние рейсы по Италии. Об этом сообщила пресс-служба лоукостера.

Авиасообщение будет прервано с 13 марта до 8 апреля. Внутренние перелеты по Италии Ryanair прекратит с 11 марта до 8 апреля.

Причина отмены авиарейсов – решение правительства Италии установить карантин во всей стране из-за распространения коронавируса.

Как отмечает авиакомпания, все пострадавшие пассажиры получили по электронной почте уведомления об отмене рейсов. Пассажиры могут бесплатно получить билет на более ранний рейс Ryanair, который будет выполняться до полуночи 13 марта. Пострадавшие пассажиры смогут выбрать между полным возмещением или кредитом, который можно использовать на рейсах Ryanair в течение следующих 12 месяцев.

Ryanair выполняет рейсы из Еревана в Рим и Милан.

Ранее МИД Армении призвал граждан РА строжайшим образом воздержаться от визитов в Италию, а находящихся в данный момент в Италии граждан РА – немедленно прервать путешествие и вернуться в Армению.

Италия лидирует в Европе по распространению легочного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом нового типа. Заражение выявлено у 9172 человек, 463 скончались, 724 уже выздоровели.