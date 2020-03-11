По прибытии в Армению все авиапассажиры будут заполнять адресные карты с расширенной информацией
11 марта 2020 - 14:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Отныне все прибывающие в Армению авиапассажиры, вне зависимости от того, прибыли они из рисковой зоны или нет, должны заполнять адресные карты, где также будет включена информация о странах, которые они посещали в течение последних 14-ти дней. Такое заявление сделал вице-премьер Армении Тигран Авинян в ходе визита в международный аэропорт «Звартноц», где ознакомился с работами по предотвращению проникновению нового коронавируса в страну.
Авиняна сопровождали министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, врио директора СНБ Эдуард Мартиросян, глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян, руководитель Инспекционного органа по здравоохранению и труду Акоп Авакян и другие официальные лица.
Вице-премьеру были представлены проводимые в аэропорту мероприятия, которые носят круглосуточный характер. Был затронут вопрос работ, проводимых с пассажирами, прибывающими из рисковых стран, в частности, мер по замеру температуры и других превентивных мероприятий, а также заполнения адресных карт.
Авинян придал важность максимально эффективной организации превентивных работ. Вице-премьер присутствовал также на проверке состояния пассажиров, прибывших одним из рейсов.
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