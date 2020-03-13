На рынках США крупнейший обвал с 1987 года

На рынках США крупнейший обвал с 1987 года
13 марта 2020 - 12:38 AMT

PanARMENIAN.Net - Основные американские индексы в ходе торгов 12 марта обрушились почти на 10%, следует из данных Нью-Йорской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones потерял 2352.60 пункта, показав снижение на 9.99%. Показатель S&P 500 опустился на 260.74 пункта (9.51%), а NASDAQ - на 750.25 пункта (9.43%), пишрт РБК со ссылкой на CNBC.

Это самый большой обвал с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22.61%, достигнув самого низкого значения за всю свою историю.

При этом индекс волатильности VIX («индекс страха») на 13 марта поднялся на 75.47 пункта (40%). Bloomberg отмечает, что еще 12 марта он достиг самого высокого показателя со времен экономического кризиса 2008 года, увеличившись на 66 пунктов (12 лет назад, согласно графику агентства, этот индекс вырос на 59 пунктов). Bloomberg предполагает, что, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится, индекс CBOE упадет также быстро, как и взлетел сейчас, хотя никаких гарантий этому нет.

С резким обвалом индексов на рынке США завершился «бычий» (повышательный) цикл, или bull market.

ВОЗ 11 февраля назвала пандемией ситуацию с распространением коронавируса. Позже США решили ввести временный запрет на въезд из стран Европы. После этого нефть марки Brent снизилась в цене более чем на 5%, до $33 за баррель.

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