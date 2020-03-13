ВВС США нанесли авиаудары по 5 оружейным складам в Ираке

PanARMENIAN.Net - Американские военно-воздушные силы нанесли удары по пяти оружейным складам военной шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в Ираке. Тем самым США ответили на ракетную атаку, в результате которой погибли трое военнослужащих – два американца и один британец.

11 марта пресс-служба коалиции во главе с США сообщила о гибели троих военнослужащих и ранениях 12 человек в результате удара по военному лагерю Таджи на севере от Багдада. По нему было выпущено 18 ракет класса «Катюша» (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы. Лагерь Таджи – это иракская база, где размещаются военнослужащие коалиции для обучения и консультирования иракских сил безопасности.

В заявлении Пентагона говорится, что склады были выбраны целями «оборонительных высокоточных ударов», чтобы ослабить способность группировки совершать атаки на силы коалиции, проводящей операцию «Непоколебимая решимость», пишут «Ведомости».

Министр обороны Марк Эспер напомнил, что США предпринимали и будут предпринимать «любые необходимые действия для защиты наших военнослужащих в Ираке и в регионе». По данным Пентагона, в результате серии ракетных атак в Ираке погибли пятеро военнослужащих, в том числе из иракских сил безопасности.

В ночь на 8 января 2020 ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные – базе «Айн-эль-Асад» и аэропорту Эрбиля, – нанесли иранские военные. Решение о нападении было принято после того, как в Багдаде в ночь на 3 января убили иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного обстрела силами США. В ходе иранского ракетного удара травмы получили около 100 военнослужащих.