В Армении временно закрываются театры, концертные залы, музеи и библиотеки

PanARMENIAN.Net - В Армении театры, концертные залы, музеи и библиотеки будут закрыты до 23 марта. Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.

«С учетом необходимости принятия мер по предотвращению распространения коронавируса как минимум до 23 марта будут закрыты и театральные, концертные организации, находящиеся под ведомством Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении – театры, концертные залы, а также музеи и библиотеки. Информация о дальнейших превентивных мерах и деятельности организаций будет предоставлена дополнительно», - заявил министр.

В настоящее время в Армении выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.