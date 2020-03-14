В Армении временно закрываются театры, концертные залы, музеи и библиотеки
14 марта 2020 - 16:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении театры, концертные залы, музеи и библиотеки будут закрыты до 23 марта. Об этом написал на своей странице в Facebook министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян.
«С учетом необходимости принятия мер по предотвращению распространения коронавируса как минимум до 23 марта будут закрыты и театральные, концертные организации, находящиеся под ведомством Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении – театры, концертные залы, а также музеи и библиотеки. Информация о дальнейших превентивных мерах и деятельности организаций будет предоставлена дополнительно», - заявил министр.
В настоящее время в Армении выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.
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