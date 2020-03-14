Некоторые рейсы в Ереван будут отменены

PanARMENIAN.Net - Авиакомпания Armenia отменила рейсы Ереван-Тель-Авив и Ереван-Лион, Ryanair отменила Ереван-Милан и Ереван-Рим, другие авиакомпании - Qatar Airways, Fly Dubai, Pegas Fly и «Белавиа» - планируют отменить некоторые рейсы в столицу Армении. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила пресс-секретарь ереванского аэропорта «Звартноц» Сатеник Ованнисян.

Отменены не все рейсы.

«Авиакомпании, которые отменили некоторые свои рейсы, могут выполнять несколько рейсов в неделю», - отметила она.

С 14 марта Армения и Грузия по взаимному согласию приостановили передвижение граждан. В настоящее время в Армении выявлено 15 случаев заболевания коронавирусом, 9 из которых приходятся на Эчмиадзин. У одного из пациентов - пневмония. Около 200 человек находятся в карантине.