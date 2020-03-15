В Ереване из-за коронавируса временно закроются 3 крупных ТРЦ
15 марта 2020 - 14:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Ереванские торгово-развлекательные центры «Далма Гарден Мол», «Ереван Мол» и «Ташир» временно закрываются.
Как сообщили пресс-службы трех крупнейших столичных ТРЦ, они не будут работать с 16 по 23 марта.
Закроются также кинотеатры и другие увеселительные заведения, действующие на территории ТРЦ. В «Ереван Моле» будет работать только супермаркет.
К настоящему времени в Армении подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. О 7 из них стало известно 14 марта. Более 200 человек находятся в карантине.
Самое значимое
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
«Мыть руки и верить в Бога»: ИГ выпустило памятку для боевиков по борьбе с коронавирусом Экстремисты добавили к рекомендациям указание «верить в Бога и искать убежища в нем, поскольку болезни бьют не сами по себе, а по повелению и указу Бога».
В Азербайджане еще у четверых выявлен коронавирус По данным на 15 марта, в Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 23 человек
В Иране число жертв коронавируса превысило 700 человек Всего зафиксировано 13938 случаев заболевания в стране
В Италии впервые наблюдается снижение смертности от коронавируса Всего в стране выздоровели около 2000 человек