В Ереване из-за коронавируса временно закроются 3 крупных ТРЦ

PanARMENIAN.Net - Ереванские торгово-развлекательные центры «Далма Гарден Мол», «Ереван Мол» и «Ташир» временно закрываются.

Как сообщили пресс-службы трех крупнейших столичных ТРЦ, они не будут работать с 16 по 23 марта.

Закроются также кинотеатры и другие увеселительные заведения, действующие на территории ТРЦ. В «Ереван Моле» будет работать только супермаркет.

К настоящему времени в Армении подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом. О 7 из них стало известно 14 марта. Более 200 человек находятся в карантине.