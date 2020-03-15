Премьер Армении имел контакт с зараженным коронавирусом
15 марта 2020 - 23:03 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян имел контакт с оказавшимся зараженным коронавирусом жителем города Мегри. Об этом рассказал сам премьер.
По его словам, он имел «не очень тесный контакт» с этим жителем в ходе своей агитационной кампании, проводимой перед референдумом по поправкам в Конституцию.
Пашинян заявил, что сдаст повторный тест на коронавирус. Сейчас премьер находится в городе Севан, где он с супругой Анной Акопян самоизолировались после поезки Акопян в Бразилию и встречи с первой леди страны.
По сообщениям СМИ, коронавирус подтвержден у члена правительства Бразилии, что ставит под угрозу все руководство и тех, кто с ним общался. Анна Акопян встречалась с первой леди Бразилии 6 марта. Президент Бразилии Жаир Болсонаро опровергнул информацию о заражении.
«Немногим ранее я сдал тест на коронавирус, его ответ будет ночью. Если ответ будет положительным, я и моя семья продолжим самоизоляцию. Если нет, завтра вернемся в Ереван»,- заявил премьер.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 28, 18 из которых связаны с Эчмиадзином. Один из пациентов - первый, выздоровел. Таким образом, сейчас в стране есть 27 зараженных, в зоне риска находятся два пациента в возрасте 71 и 67 лет. Более 300 человек изолированы.
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