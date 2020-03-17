Армения запрещает въезд граждан из 16 стран
17 марта 2020 - 16:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения с 17 марта запретила въезд гражданам из 16 стран. Об этом заявил вице-премьер республики, комендант на время режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.
Он отметил, что решение было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса в нескольких странах.
Граждане Армении, возвращающиеся из этих стран, должны пройти 14-дневный карантинный режим.
Речь идет о следующих странах: Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания.
Въезд в Армению из этих стран водителей грузовиков, выполняющих грузоперевозки, не будет ограничен.
В Армении, по состоянию на 17 марта, выявлено 64 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.
Самое значимое
Она также призвала не пользоваться такими такси, дезинфекция которых неизвестна или вызывает сомнение
Торжественную церемонию награждения 4 марта проведет госсекретарь США Майк Помпео
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год Игры пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года
Концерт Басты в Ереване перенесен Ереванский концерт состоится 18 октября
ВОЗ: За сутки в мире коронавирусом заразились около 14,000 человек Почти все новые случаи - 13,874- были зарегистрированы за пределами Китая
Air Cairo приостанавливает рейсы Ереван-Шарм-эль-Шейх Это связано с распространением коронавируса и объявленным в Армении чрезвычайным положением