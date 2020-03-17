Армения запрещает въезд граждан из 16 стран

PanARMENIAN.Net - Армения с 17 марта запретила въезд гражданам из 16 стран. Об этом заявил вице-премьер республики, комендант на время режима чрезвычайного положения Тигран Авинян.

Он отметил, что решение было принято из-за напряженной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением коронавируса в нескольких странах.

Граждане Армении, возвращающиеся из этих стран, должны пройти 14-дневный карантинный режим.

Речь идет о следующих странах: Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия, Испания, Франция, Германия, Швейцария, Дания, Австрия, Бельгия, Норвегия, Швеция, Нидерланды и Великобритания.

Въезд в Армению из этих стран водителей грузовиков, выполняющих грузоперевозки, не будет ограничен.

В Армении, по состоянию на 17 марта, выявлено 64 случая заражения, один из пациентов выздоровел. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля.