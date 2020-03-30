В Армении 14 пациентов с коронавирусом - в тяжелом состоянии
30 марта 2020 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на 30 марта, 14 пациентов с коронавирусной инфекцией находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом. Об этом заявил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.
Он добавил, что состояние крайне тяжелого пациента может улучшиться, и отпадет необходимость в аппарате искусственной вентиляции легких, к которому он подключен. Еще двое пациентов в тяжелом состоянии могут быть переведены в палату.
По словам Торосяна, среди пациентов в тяжелом состоянии есть один молодой, однако есть надежда, что он перестанет быть тяжелым.
Министр обороны Армении Давид Тоноян, в свою очередь, сказал, что десятки военнослужащих возвращаются на службу из изоляции и самоизоляции.
В Армении, по состоянию на утро 30 марта, выявлено 482 случая коронавируса, 30 человек выздоровели, трое скончались.
С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля. С 25 марта вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения.
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