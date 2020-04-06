В Армении выявлено 11 новых случаев коронавируса, еще 1 человек скончался

В Армении выявлено 11 новых случаев коронавируса, еще 1 человек скончался
6 апреля 2020 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении, по состоянию на 6 апреля, выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 833. Еще один пациент скончался.

Общее число жертв коронавируса в стране достигло 8, 57 человек выздоровели.

В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 апреля. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.

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