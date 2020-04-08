Пашинян: Около 290,000 граждан РА получили кредитные каникулы

Пашинян: Около 290,000 граждан РА получили кредитные каникулы
8 апреля 2020 - 17:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Около 290,000 гражданам Армении предоставлены кредитные каникулы в связи с чрезвычайным положением в стране. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр РА Никол Пашинян.

Он отметил, что кредитные каникулы гражданам предоставлены на сумму 9.3 млрд драмов (около 18.7 млн долларов).

«Кредитные каникулы предоставлены и 5300 юридическим лицам - в размере 15.4 млрд драмов (около 31 млн долларов - ред.)», - написал премьер.

В Армении, по состоянию на 8 апреля, выявлен 881 случай коронавируса, 114 человек выздоровели, 9 человек скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое продлится до 14 апреля.

С 25 марта в РА вступили в силу новые ограничения на передвижения по стране – выходить на улицу можно с паспортом и бумагой, где записана цель передвижения. Эти ограничения 31 марта продлили до 12 апреля.

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