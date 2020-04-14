В Армении некоторым потребителям на 30% субсидируют февральские счета за газ и электричество
14 апреля 2020 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Граждане Армении, чьи расходы на потребление природного газа в феврале составили от 10,000 до 30,000 драмов (20-60 долларов), а электроэнергии - от 5000 до 10,000 драмов (10-20 долларов), получат 30% компенсации. Соответствующее решение приняло правительство республики.
В случае задолженности эта сумма направляется на ее погашение, а в случае отсутствия долгов - регистрируется как авансовый платеж.
Правительство утвердило 12-й проект по нейтрализации экономических последствий пандемии коронавируса, который предполагает оказание содействия группе лиц, имеющих социальные проблемы в результате коронавируса.
Ранее сообщалось, что граждане Армении, чьи расходы на потребление природного газа в феврале составили не более 10,000 драмов (около 20 долларов), а электроэнергии - до 5000 драмов (около 10 долларов), получат 50% компенсации.
В Армении, по состоянию на 14 апреля, выявлено 1067 случаев коронавируса, 265 человек выздоровели, 16 - скончались. С 16 марта в Армении объявлено чрезвычайное положение, которое 13 апреля продлили на месяц - до 14 мая.
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