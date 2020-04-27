Коронавирус в Армении: Еще 62 человека заразились, 1 - скончался
27 апреля 2020 - 11:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 27 апреля, по состоянию на 11:00, выявлено 62 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 1808. Еще 15 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 848.
Один пациент скончался, всего летальных исходов 29. Умершему было 80 лет, он имел сопутствующие хронические заболевания.
В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. С 25 марта в силу вступили новые ограничения на передвижение по стране. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, совершать короткие прогулки - не чаще раза в день.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Число случаев заражения Covid-19 в мире превысило 3 млн Количество летальных случаев заболевания Covid-19 по всему миру превысило 208 тысяч
ВОЗ: Возможно повторное заражение коронавирусом Отмечается, что не у всех переболевших вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ
В марте индекс экономической активности Армении снизился на 4․9% Внешнеторговый оборот сократился на 16%
Акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн из-за коронавируса Видеоряд вместо обычного шествия будут транслировать на медиаэкранах и онлайн-кинотеатре