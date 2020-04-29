Кровавые события в армянском Гаваре вызвали критику в адрес бездействия полиции
29 апреля 2020 - 15:08 AMT
PanARMENIAN.Net - 28 апреля в армянском Гаваре произошла перестрелка, в результате которой 2 человека были убиты, еще 2 участников инцидента с травмами доставили в медцентр Гавара, а двоих - в больницы Еревана.
Произошедшее вызвало особенно широкий резонанс, так как на этом история не закончилась. Позднее в СМИ появилась информация, что толпа людей ворвалась в гаварский медцентр и убила находящихся там раненных участников инцидента, а также переломала все внутри. И все это в присутствии правоохранителей, которым не удалось сдержать толпу.
Утром 29 апреля полиция опровергла сообщения об убийстве участников инцидента в медцентре.
«СМИ публикуют непроверенную информацию по инциденту, указывается, что на больницу было совершено нападение и что в этот момент там находился начальник полиции Армении.
Глава полиции в этот момент находился на месте стрельбы, возле университета, а не в больнице, а в самом медцентре никто не был убит», - говорится в заявлении полиции. Стоит отметить, что место стрельбы находится от медцетра всего в 300 метрах.
Заявление полиции вызвало волну критики не только из-за бездействия правоохранителей, но из-за того, что запоздало на 12 часов - время, за которое разошлось много разных версий произошедшего.
Губернатор Гегаркуникской области Гнел Саносян, в свою очередь, сообщил, что в результате инцидента в медцентре пострадали также несколько полицейских. Сотрудники медцентра не пострадали, но в больнице разбита мебель. Сам Саносян не был в этот момент в медцентре, однако, ссылаясь на слова присутствующих, отметил, что нападавших на больницу было более 500 человек.
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в сопровождении Саносяна 29 апреля посетил медицинский центр Гавара, куда были доставлены раненые в результате произошедшего 28 апреля инцидента. В беседе с журналистами Торосян заявил, что есть угроза жизни некоторых пострадавших граждан. По его словам, есть много пострадавших, они находятся под наблюдением врачей в разных медцентрах.
Полиция отмечает, что в рамках возбужденного уголовного дела ведется предварительное расследование. По факту как стрельбы, так и последовавших за этим событий есть подвергнутые приводу.
Photo. Armenpress
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