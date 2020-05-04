В Армении есть повторные случаи заражения коронавирусом
4 мая 2020 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении зарегистрировано 3 случая повторного заражения коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.
Он отметил, что повторные случаи выявлены после пробного тестирования около 50 выздоровевших пациентов. Случаи выявлены через более чем 2 недели после их выздоровления.
«У этих людей нет каких-либо жалоб или беспокоящих симптомов. Мы их вновь изолировали для предотвращения распространения инфекции, и будем решать, что делать, параллельно поступлению научной информации», - отметил министр.
Торосян добавил, что случаи повторного заражения коронавирусом фиксируются во всем мире.
«Сейчас идут масштабные академические дебаты на эту тему, и мы постоянно получаем новые данные о том, излечился ли пациент полностью и потом снова заразился, или произошла деактивация вируса в организме с невозможностью его диагностирования в этот период из-за отсутствия симптомов, а затем последующая повторная активизация», - отметил глава Минздрава РА.
В Армении число случаев заражения достигло 2507. Общее число выздоровевших составляет 1071. Скончались 39 человек. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая.
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