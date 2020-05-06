Минздрав Армении: Ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, цифры растут
6 мая 2020 - 17:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшается, сообщает Радио Свобода.
По его словам, число зараженных растет.
«У нас 80 тяжелых, 30 крайне тяжелых пациентов, 8 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сказал министр, добавив, что число людей с пневмонией также увеличивается.
Он также отметил, что с 14 мая чрезвычайное положение в стране может быть продлено, поскольку оно позволяет применять определенные меры. По словам министра, решение будет принято за несколько дней до окончания чрезвычайного положения.
В Армении по состоянию на 6 мая выявлено 2782 случая заражения, выздоровели 1135 пациентов, 40 человек скончались. В стране с 16 марта введено чрезвычайное положение, оно продлится до 14 мая. Однако с 4 мая частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.
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