В Армении приняли конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации
11 мая 2020 - 14:16 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное собрание Армении 11 мая одобрило Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия.
За принятие конвенции проголосовали 79 депутатов, против - 12.
Данная конвенция является комплексным международным инструментом, направленным на предотвращение сексуальной эксплуатации ребенка или насилия сексуального характера, защиту жертв, проведение надлежащего расследования, информирование и сотрудничество. Государства-члены Конвенции обязуются обеспечивать криминализацию умышленных деяний, предусмотренных статьями Конвенции с 18 по 23. Это совершения насилия сексуального характера в отношении ребенка, детская проституция, детская порнография, участие ребенка в порнографических показах, побуждение ребенка к действиям сексуального характера, сексуальное извращение ребенка и т. д.
Армения подписала конвенцию еще в 2010 году. Данная конвенция действует уже в 45 странах.
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