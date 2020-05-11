На репетиции парада Победы в Москве коронавирусом заразились более 350 человек

PanARMENIAN.Net - На репетиции парада по случаю 75-летия Победы, который должен был традиционно пройти 9 мая в Москве, но в итоге был отменен, коронавирусом заразились не менее 376 человек. Об этом сообщает портал журналистских расследований «Проект» со ссылкой на участников репетиции.

По их словам, среди заразившихся - учащиеся Тверского Суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета и других частей и военных институтов.

Фактически заболевших, по всей вероятности, больше, потому что удалось опросить участников только из шести частей, институтов и училищ, а всего к параду готовилось более 40 таких учреждений, отмечает «Проект». По его информации, репетиции проходили в деревне Алабино Московской области с конца марта до середины апреля, то есть в то время, когда в Москве и области уже ввели карантин. При этом многим не выдавали маски, а заболевших должным образом не изолировали от товарищей.

По данным издания, руководство учебных заведений до последнего не хотело признать масштаб эпидемии - количество заболевших занижали, а во время визита представителя Минобороны в московский Военный университет «зараженных курсантов просто посадили за парты». Кроме того, в этом университете 9 мая прошел торжественный выпуск курсантов. В марширующей шеренге была как минимум одна курсантка с неизвестными результатами анализа на вирус, который после выпускного оказался положительным, сообщает издание.

В министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.

16 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы из-за распространения коронавируса. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году. 9 мая на Красной площади состоялась только воздушная часть парада.

В РФ число зараженных превышает 221 тысячу, умерло 2009 инфицированных, выздоровели около 40 тысяч человек.