На репетиции парада Победы в Москве коронавирусом заразились более 350 человек
11 мая 2020 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - На репетиции парада по случаю 75-летия Победы, который должен был традиционно пройти 9 мая в Москве, но в итоге был отменен, коронавирусом заразились не менее 376 человек. Об этом сообщает портал журналистских расследований «Проект» со ссылкой на участников репетиции.
По их словам, среди заразившихся - учащиеся Тверского Суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета и других частей и военных институтов.
Фактически заболевших, по всей вероятности, больше, потому что удалось опросить участников только из шести частей, институтов и училищ, а всего к параду готовилось более 40 таких учреждений, отмечает «Проект». По его информации, репетиции проходили в деревне Алабино Московской области с конца марта до середины апреля, то есть в то время, когда в Москве и области уже ввели карантин. При этом многим не выдавали маски, а заболевших должным образом не изолировали от товарищей.
По данным издания, руководство учебных заведений до последнего не хотело признать масштаб эпидемии - количество заболевших занижали, а во время визита представителя Минобороны в московский Военный университет «зараженных курсантов просто посадили за парты». Кроме того, в этом университете 9 мая прошел торжественный выпуск курсантов. В марширующей шеренге была как минимум одна курсантка с неизвестными результатами анализа на вирус, который после выпускного оказался положительным, сообщает издание.
В министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.
16 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы из-за распространения коронавируса. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году. 9 мая на Красной площади состоялась только воздушная часть парада.
В РФ число зараженных превышает 221 тысячу, умерло 2009 инфицированных, выздоровели около 40 тысяч человек.
Photo. Reuters
Самое значимое
Врач, делавший канцлеру 20 марта прививку от пневмококковой инфекции, заболел
Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебреисус еще раз напомнил, как важно во время распространения инфекции держать руки в чистоте
У него зафиксировали ремиссию в течение 30 месяцев, вирус исчез из его крови
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В США пришли гигантские «шершни-убийцы»: Кто это и наксолько они опасны? Гигантские шершни опасны и для человека
Пожар в хосписе в РФ: 10 человек погибли В момент начала пожара в здании находились 37 человек
В Армении приняли конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации За принятие конвенции проголосовали 79 депутатов, против - 12
Россия - третья в мире по числу случаев коронавируса: Страна обошла Италию и Британию За последние сутки в России выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом