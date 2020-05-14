Регулярные рейсы из РФ в Армению возобновятся 15 мая
14 мая 2020 - 19:36 AMT
PanARMENIAN.Net - С 15 мая будут возобновлены регулярные рейсы из России в Армению. Об этом заявил 14 мая на специальном заседании парламента РА вице-премьер и комендант страны Тигран Авинян.
«С 15 мая регулярные рейсы из России возобновятся. Мы предоставим возможность нашим гражданам вернуться в Армению на условии строгого соблюдения режима самоизоляции», - отметил он.
Кроме того, Армения ведет переговоры с бюджетной авиакомпанией Wizz Аir о возможности возобновления полетов с июня.
В Армении с 16 марта действует чрезвычайное положение, его продлили до 13 июня. По состоянию на 14 мая в стране выявлено 3860 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 2218. Выздоровели 1572 человека, скончались - 49.
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