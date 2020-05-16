Авиакомпания Red Wings получит невостребованные самолеты Sukhoi Superjet 100

PanARMENIAN.Net - В госкорпорации «Ростех» приняли решение, куда передать невостребованные самолеты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), которые скопились у производителя, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех человек, близких к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Всего в распоряжении ОАК находится 60 SSJ100, на которых пока нет покупателей. Невостребованный парк такого размера долгое время представлял проблему, но сейчас ее решение найдено. «Ростех» хочет в течение нескольких лет поставить до 60 лайнеров авиакомпании Red Wings, которую сама же госкорпорация контролирует через ОАК. Производит SSJ100 входящая в ОАК корпорация «Иркут».

Программа этих поставок уже разработана. Согласно документу, для Red Wings поставят в лизинг до 60 самолетов в период с 2020 по 2024 годы. Сейчас эта авиакомпания эксплуатирует самолеты Airbus 320/321, летает из Москвы в крупные российские города и за границу, в том числе и в Армению.

SSJ100 – ближнемагистральный лайнер, первый гражданский самолет, разработанный в России с нуля. Авиакомпаниям он поставляется с 2011 года, всего в 2011–2020 гг заказчикам было передано 173 борта. Резерв воздушных судов, находящийся в распоряжении ОАК, достаточен для того, чтобы обеспечить еще несколько лет поставок такими же темпами. Но для этого на SSJ100 должен быть спрос.

Мировые авиакомпании стали отказываться от SSJ вскоре после катастрофы борта авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Тогда рейс из Москвы в Мурманск с 73 пассажирами и пятью членами экипажа через некоторое время после взлета подал сигнал бедствия и вернулся в Шереметьево. При приземлении лайнер несколько раз ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате погиб 41 человек.