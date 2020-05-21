Министр: Армения не использует аппараты ИВЛ российского производства
21 мая 2020 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил, что, по его данным, в стране не используются аппараты искусственной вентиляции легких российского производства.
Отвечая на вопрос, получала ли Армения от РФ аппараты ИВЛ «Авента-М», ставшие причиной пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, министр отметил, что страна не получала таковых.
«По нашим данным, в Армении вообще не используются аппараты искусственной вентиляции легких российского производства. Мы используем аппараты ИВЛ западного производства - американские, немецкие, в последнее время уже и китайские», - отметил Торосян.
Росздравнадзор 13 мая приостановил использование в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведенных с 1 апреля 2020 года на АО «Уральский приборостроительный завод». По данным ведомства, эти аппараты использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары 9 и 12 мая, погибли в общей сложности шесть пациентов. СК РФ начал проверку на уральском заводе.
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