В Армении умерла 33-летняя пациентка с Covid-19: В тяжелом состоянии 418 человек, в критическом - 81

PanARMENIAN.Net - В Армении 4 июня умерла 33-летняя пациентка с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Арсен Торосян.

Он отметил, что у женщины были сопутствующие хронические заболевания. Кроме того, министр сообщил, что 418 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, еще 81 человек - в крайне тяжелом.

Торосян также добавил, что нет никаких лекарств для профилактики от коронавируса, несмотря на то, что сейчас активно рекламируются какие-то средства, и люди массово скупают их. По словам министра, единственная профилактическая мера - это вакцинация.

Ранее 4 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уже есть случаи, когда больницы не успевают вовремя госпитализировать людей. Он подчеркнул, что в стране около 20-30 тысяч бессимптомных больных, не подозревающих о своем заражении, которые заражают других.

По состоянию на 4 июня в стране выявлен 11,221 случай коронавируса, из которых активных кейсов - 7509. Выздоровели 3468 человек, от Covid-19 скончались 176 человек, еще 68 зараженных - по иным причинам.