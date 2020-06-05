Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
5 июня 2020 - 18:53 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении в настоящее время не хватает палочек для забора анализов в целях выявления коронавирусной болезни. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.
По ее словам, 4 июня Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний приобрел 4600 палочек для проведения 2300 тестов (по 2 палочки используются на образец).
«600 палочек для проведения 300 тестов были розданы в первичные звенья здравоохранения, в частности, в Ереванскую поликлинику № 17», - написала Никогосян.
Она отметила, что в ближайшие дни ожидается импорт большой партии палочек, которые будут распределены в соответствующие учреждения.
В Армении к 5 июня число случаев коронавируса достигло 11,817, из которых активных кейсов - 8052. Общее число выздоровевших составляет 3513. От последствий вируса за сутки умерло 183 человека, еще 69 - от других заболеваний.
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