В Армении за сутки умерло 11 человек с Covid-19, 85 пациентов вылечились

В Армении за сутки умерло 11 человек с Covid-19, 85 пациентов вылечились
8 июня 2020 - 11:15 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении за сутки от коронавируса умерло 11 человек, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА. По состоянию на 11:00 8 июня выявлено 195 новых случаев заражения коронавирусом.

Такой сравнительно небольшой суточный прирост связан с тем, что лаборатория, в которой проводятся тестирования, была закрыта с целью проведения работ по дезинфекции.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 13,325, из которых активных кейсов - 8943.

Еще 85 пациентов вылечились, общее число выздоровевших составляет 4099.

Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.

За все время проведено 70 тысяч тестов.

6 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о смерти двух пациентов, которых не перевели в реанимацию из-за нехватки мест. Около 200 пациентов не было госпитализировано из-за нехватки мест.

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