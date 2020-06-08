Пашинян возвращается к работе: Тесты на коронавирус дали отрицательный результат

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил отрицательные результаты по тестам на коронавирус и возвращается к работе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

1 июня Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом.

Премьер отметил, что он и члены его семьи уже 2 раза подряд получили отрицательные результаты на тесты, и он может спокойно вернуться к работе.

В Армении по состоянию на 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.