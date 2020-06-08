Пашинян возвращается к работе: Тесты на коронавирус дали отрицательный результат
8 июня 2020 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил отрицательные результаты по тестам на коронавирус и возвращается к работе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
1 июня Пашинян сообщил, что он и его семья заражены коронавирусом.
Премьер отметил, что он и члены его семьи уже 2 раза подряд получили отрицательные результаты на тесты, и он может спокойно вернуться к работе.
В Армении по состоянию на 8 июня выявлено 13,325 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8943. Общее число выздоровевших составляет 4099. Всего летальных исходов 211 - от коронавируса, еще 72 - от других заболеваний.
Самое значимое
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Рейс прибудет в Ереван вечером
Partner news
Последние новости
Основатели оператора Ucom намерены приобрести Beeline Предподписание сделки уже совершено
Минэкономики: В 2020 году в Армении прогнозируется экономический спад По словам министра, основные проблемы возникли в сфере туризма
Перетряска силовиков в Армении: Пашинян назначил новых глав Генштаба, полиции и СНБ Полковник Аргишти Кярамян назначен директором СНБ
В Грузии неизвестные повредили армянский храм и могилы Во дворе храма «Сурб Григор Лусаворич» видны следы тяжелой техники у трех фасадов сооружения