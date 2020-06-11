Глава Минздрава Армении извинился за некоторые ошибки в процессе борьбы с Covid-19

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что во время борьбы с коронавирусом в стране были допущены определенные ошибки. В прямом эфире под названием «О честности, искренности и принятии ошибок» на своей странице в Facebook министр попросил прощения за сделанные упущения.

Он отметил, что так как Covid-19 – новая болезнь, про нее до сих пор не все ясно: помогает ли ношение масок, заразны ли бессимптомные носители коронавируса, сколько длится инкубационный период и т.д.

Торосян отметил, что некоторые решения принимались с опозданием из-за неопределенности. При этом он добавил, что власти Армении были честны и искренни в общении с народом и не лгали ни по каким вопросам.

«Мы не обманывали в цифрах, причинах, не фальсифицировали, не собираемся делать этого и дальше. Считаю, что это одна из самых сильных наших сторон, – говорить все. Искренность и честность были всегда и будут», – добавил Торосян.

В Армении к 10 июня выявлено 14,103 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8573. Общее число выздоровевших составляет 5226. Всего летальных исходов 227 - от коронавируса, еще 77 - от других заболеваний.