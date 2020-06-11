Глава Минздрава Армении извинился за некоторые ошибки в процессе борьбы с Covid-19
11 июня 2020 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян отметил, что во время борьбы с коронавирусом в стране были допущены определенные ошибки. В прямом эфире под названием «О честности, искренности и принятии ошибок» на своей странице в Facebook министр попросил прощения за сделанные упущения.
Он отметил, что так как Covid-19 – новая болезнь, про нее до сих пор не все ясно: помогает ли ношение масок, заразны ли бессимптомные носители коронавируса, сколько длится инкубационный период и т.д.
Торосян отметил, что некоторые решения принимались с опозданием из-за неопределенности. При этом он добавил, что власти Армении были честны и искренни в общении с народом и не лгали ни по каким вопросам.
«Мы не обманывали в цифрах, причинах, не фальсифицировали, не собираемся делать этого и дальше. Считаю, что это одна из самых сильных наших сторон, – говорить все. Искренность и честность были всегда и будут», – добавил Торосян.
В Армении к 10 июня выявлено 14,103 случаев коронавируса, из которых активных кейсов - 8573. Общее число выздоровевших составляет 5226. Всего летальных исходов 227 - от коронавируса, еще 77 - от других заболеваний.
Самое значимое
Он работал в одной из лучших клиник в Германии
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
Последние новости
Собянин: Москва может вернуться к нормальной жизни за 2 месяца В Москве еще остаются ограничения на проведение массовых мероприятий, посещение театров и кинотеатров
В РФ за сутки от коронавируса умерли более 200 человек За минувшие сутки были выписаны 10,386 человек
Фильм «Унесенные ветром» убрали с HBO Max из-за расизма В HBO пообещали, что позже вернут фильм на платформу
Литва направит команду врачей в Армению для борьбы с коронавирусом Количество врачей не сообщается