В Армении число активных больных Covid-19 превысило 9500
13 июня 2020 - 11:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении 13 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.
Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568.
За сутки вылечились 442 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6081.
От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 5 - по другим причинам. Всего летальных исходов 264 - от коронавируса, еще 91 - от других заболеваний.
За все время проведено более 80 тысяч тестов.
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