В Армении число активных больных Covid-19 превысило 9500

PanARMENIAN.Net - В Армении 13 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568.

За сутки вылечились 442 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6081.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 5 - по другим причинам. Всего летальных исходов 264 - от коронавируса, еще 91 - от других заболеваний.

За все время проведено более 80 тысяч тестов.