В Армении число активных больных Covid-19 превысило 9500

В Армении число активных больных Covid-19 превысило 9500
13 июня 2020 - 11:02 AMT

PanARMENIAN.Net - В Армении 13 июня, по состоянию на 11:00, выявлено 723 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 16,004, из которых активных кейсов - 9568.

За сутки вылечились 442 пациента. Общее число выздоровевших составляет 6081.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек, еще 5 - по другим причинам. Всего летальных исходов 264 - от коронавируса, еще 91 - от других заболеваний.

За все время проведено более 80 тысяч тестов.

 Самое значимое
Армения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессыАрмения заняла 61-е место в рейтинге свободы прессы
Авторы доклада в целом позитивно оценивают атмосферу в информационном поле Армении
Пара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусомПара армян-врачей проводит медовый месяц, помогая больным коронавирусом
Георги - врач из Грузии, Татев - медсестра, они поженились недавно
В Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсамиВ Армении 157 случаев коронавируса из 190 связаны с двумя кейсами
По словам Никогосян, близкие контакты 27 других пациентов из общего числа находятся в карантине
Partner news
 Статьи
Сидите дома и не выходите

Как наказывают в разных странах за нарушение карантина при коронавирусе

 Самое читаемое в разделе
Армении не хватает палочек для тестирования коронавируса
Пашинян назвал драку в парламенте РА отвратительной провокацией
В Армении появился первый очаг коронавируса в доме престарелых
ЕС: Преступления против армянского народа в Османской империи не должны быть забыты
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 95 раз Противник произвел более 900 выстрелов
В Арцахе коронавирус выявлен у еще 10 человек Общее число выявленных случаев в Арцахе достигло 78
ВОЗ: Мутации коронавируса не повлияют на эффективность вакцины По словам ученого, все вирусы мутируют – это вполне нормальный процесс
Ефремов записал видеообращение: Он извинился и признал, что сел за руль пьяным На видео Ефремов говорит, что не знает, как дальше жить