В Грузии за сутки выявлено 15 случаев коронавируса
15 июня 2020 - 14:49 AMT
PanARMENIAN.Net - За последние сутки в Грузии зафиксировали 15 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщается на сайте StopCov.ge.
Общее число подтвержденных случаев в стране достигло 879.
Число выздоровевших пациентов выросло до 704. Активных пациентов осталось 161, еще 14 человек скончались.
В карантине находится 2710 человек, под наблюдением врачей – 267.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. Введенный в конце марта режим чрезвычайного положения действовал до 23 мая.
Некоторые ограничения все еще действуют. Так, в список действующих ограничений входит запрет на международное сухопутное, морское и авиасообщение, а также на собрание более 10 человек на традиционных социальных мероприятиях (свадьбы, поминки, юбилеи и так далее).
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