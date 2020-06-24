В Армении предлагают продавать молочные продукты с содержанием растительного масла отдельно от остальных
24 июня 2020 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство экономики Армении предлагает продавать в магазинах молочные продукты, содержащие растительное масло, на отдельных полках (в отдельной секции) со специальной пометкой «Продукт, содержащий молоко с заменителем молочного жира», которая будет разборчивой и будет размещена на видном месте. Сейчас закон не требует продажи молочных продуктов, содержащих растительное масло, на отдельной полке.
Минэкономики РА представило данный проект на обсуждение. Отмечается, что отсутствие соответствующих правовых норм создает неравные конкурентные условия между хозяйствующими субъектами, производящими молочные продукты с натуральным молоком и содержанием растительного масла, а также мешает представлению вышеупомянутых продуктов более доступным и удобным для потребителя способом.
Министерство подчеркнуло, что на заседании правительства 23 января премьер-министр РА Никол Пашинян поручил принять соответствующие меры для решения этой проблемы. Именно поэтому министерство экономики разработало этот законодательный пакет.
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