Армянские тесты на коронавирус уже готовы

PanARMENIAN.Net - ПЦР-тесты на коронавирус армянского производства уже готовы. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен торосян.

По его словам, они будут использоваться для проведения исследований Минздравом РА в рамках госзаказа. Министр назвал производство армянских тестов серьезным прогрессом в медицине и основополагающих науках в РА.

Торосян выразил благодарность Институту молекулярной биологии РА за разработку и производство тестов, а также комендатуре – за приобретение и импорт необходимых для этого принадлежностей и материалов.

Ранее правительство выделило Институту молекулярной биологии 550 тысяч долларов на производство 100,000 тестов на коронавирус. По состоянию на 24 июня в Армении проведено более 100,000 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 21,717 человек, из которых активных кейсов - 10,404.