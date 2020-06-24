Армянские тесты на коронавирус уже готовы
24 июня 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - ПЦР-тесты на коронавирус армянского производства уже готовы. Об этом сообщил министр здравоохранения Армении Арсен торосян.
По его словам, они будут использоваться для проведения исследований Минздравом РА в рамках госзаказа. Министр назвал производство армянских тестов серьезным прогрессом в медицине и основополагающих науках в РА.
Торосян выразил благодарность Институту молекулярной биологии РА за разработку и производство тестов, а также комендатуре – за приобретение и импорт необходимых для этого принадлежностей и материалов.
Ранее правительство выделило Институту молекулярной биологии 550 тысяч долларов на производство 100,000 тестов на коронавирус. По состоянию на 24 июня в Армении проведено более 100,000 тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 21,717 человек, из которых активных кейсов - 10,404.
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