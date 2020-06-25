В Армении больной коронавирусом таксист продолжал работать
25 июня 2020 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении водитель такси с подтвержденным диагнозом коронавирус продолжал развозить пассажиров. Об этом сообщает Генпрокуратура РА.
24 июня в полицию поступил сигнал о том, что в городе Абовян больной коронавирусом гражданин А.Н. продолжает работать таксистом. Информация стала известна благодаря спору вышеуказанного таксиста со своими коллегами, которые требовали от него прекратить работать из-за подтвержденного коронавируса и двусторонней пневмонии.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подтвердилось, что водитель сдал тест на коронавирус еще 20 июня и знал о своем диагнозе с 23 июня, он должен был самоизолироваться вместе с членами своей семьи. Однако вместо этого гражданин продолжал оказывать услуги таксиста.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 277.1 УК РА. Проводятся работы по установлению возможных заразившихся от таксиста лиц.
В Армении общее число зараженных коронавирусом достигло 22,488. Активных больных осталось 10,625. Всего умерли 397 человек, 131 - по другим причинам.
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