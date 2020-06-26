Взрыв в районе военного комплекса в Иране: ИРИ сообщила о газе, на Западе подозревают испытания

PanARMENIAN.Net - В Тегеране взорвался промышленный резервуар для хранения газа, расположенный в открытой для доступа невоенных специалистов зоне Парчина - иранского военного комплекса в 30 километрах к юго-востоку от Тегерана. В результате детонации никто не пострадал, сообщил представитель министерства обороны и логистики вооруженных сил страны Давуд Абди.

Как было видно на распространявшихся журналистами в соцсетях кадрах, небо над Тегераном на несколько секунд озарила красноватая вспышка, после чего над местом происшествия начал подниматься густой дым. Мощный хлопок был слышан в районе технопарка Пардис близ столицы, а также в прилегающих районах, пишет Deutsche Welle со ссылкой Mehr News Agency.

По словам Давуда Абди, вспыхнувший пожар быстро удалось взять под контроль. Причин взрыва представитель Минобороны не назвал.

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на данные западных спецслужб высказало предположение, что Исламская Республика Иран (ИРИ) могла проводить испытания, потенциально связанные с созданием ядерного оружия. Тегеран данную информацию не прокомментировал.

Ранее постоянный представитель Ирана в международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади выразил глубокую обеспокоенность недавними действиями США и Франции, по его словам, ведущими к нарушению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «Недавний запуск межконтинентальных баллистических ракет, способных нести несколько ядерных боеголовок, французской подводной лодкой 12 июня 2020 года, несовместим с международными обязательствами Парижа», - подчеркнул он. Постпред также призвал Вашингтон отказаться от идеи тестовых ядерных испытаний.