Стать студентом МГИМО: Заявки принимаются до 7 июля

PanARMENIAN.Net - Прием заявок на участие в ежегодной образовательной программе Армянского клуба выпускников МГИМО продолжается. В рамках программы Клуб финансирует обучение одного студента в магистратуре МГИМО за счет средств целевого капитала организации.

До завершения конкурса остались считанные дни. Крайний срок участия в конкурсном отборе – 7 июля. Молодые люди, заинтересованные в образовательной программе, все еще могут успеть собрать необходимые документы и подать заявку. Для этого необходимо отправить CV, мотивационное письмо, скан диплома бакалавра с приложением оценок/справку об академической успеваемости по адресу info.armmgimo@gmail.com.

По мнению председателя Армянского клуба выпускников МГИМО Оганеса Аракеляна, Клуб руководствуется принципами двусторонней активности, инициативности и взаимного доверия, и каждый выпускник МГИМО, вступая в ряды организации, становится носителем этих ценностей и активным участником процесса формирования большого армянского сообщества.

«Наша главная цель – коллективными усилиями оказывать постоянную поддержку армянским выпускникам и студентам МГИМО, и эта образовательная программа является одной из наших ключевых инициатив», - заявил Аракелян.

«Ежегодная образовательная программа Армянского клуба выпускников МГИМО стала для меня отличной возможностью не только получить качественное образование, приобрести новую профессию, но и установить прочные контакты», - отметила бенефициар программы и выпускница МГИМО Сона Мирзоян.

«В ходе обучения в магистратуре я быстро влилась в коллектив армянских студентов МГИМО, и при поддержке Армянского клуба выпускников МГИМО мы провели ряд мероприятий в университете, что стало лучшим проявлением единства и преемственности поколений», - добавила она.

Армянский клуб выпускников был основан в 2012 году и входит в Ассоциацию выпускников МГИМО (MGIMO Alumni Global Network). Чтобы стать членом Армянского клуба выпускников МГИМО, необходимо зарегистрироваться на сайте организации.