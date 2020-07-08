Помпео: США рассматривают возможность блокировки TikTok

PanARMENIAN.Net - Американские власти рассматривают возможность блокировки китайского приложения TikTok на своей территории. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News.

«Мы относимся к этому очень серьезно и, безусловно, рассматриваем это. Что касается китайских приложений на мобильных телефонах, могу заверить вас, что Соединенные Штаты сделают все как надо», - так он ответил на вопрос телеведущей о том, не последуют ли Штаты примеру Индии, которая уже запретила TikTok, пишет РИА Новости.

Ведущая также спросила у Помпео, рекомендовал бы он устанавливать TikTok, на что госсекретарь ответил, что советует использовать это приложение только тем, кто хочет, чтобы их личные данные оказались «в руках Коммунистической партии Китая».

В конце июня Индия запретила 59 китайских приложений, в том числе соцсеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. Как утверждают индийские власти, эти программы наносят вред суверенитету и целостности государства, национальной обороноспособности и безопасности.

TiKTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. С момента выпуска в 2018 году оно стало лидером в своем сегменте в Китае и завоевывает популярность по всему миру.