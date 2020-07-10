Армянскому оператору разрешат купить местный Beeline

PanARMENIAN.Net - Госкомиссия по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) Армении решила разрешить слияние крупного поставщика услуг связи и интернета Группы компаний VEON (торговая марка Beeline) и нового оператора связи TEAM Telecom.

Как отметили в ГКЗЭК, сделка будет осуществлена посредством приобретения 100% акций «ВЕОН Армения» компанией «ТИМ».

При этом «ТИМ» обязуется не проводить массовые увольнения сотрудников (более 10% от общего числа сотрудников) в течение как минимум 6 месяцев после слияния компаний.

Ранее TEAM Telecom получила лицензию на телерадиовещание.

В начале июня стало известно, что основатели и держатели около 6% акций армянского оператора Ucom братья Айк и Александр Есаяны, которые покинули Ucom и основали компанию «ТИМ», намерены приобрести крупного поставщика услуг связи и интернета компанию VEON (торговая марка Beeline). Есаяны привлекли полностью кредитные средства для приобретения Beeline.

В 2019 году стало известно о намерении компании Ucom приобрести Beeline в Армении. Переговоры по сделке официально начались в середине января. В мае Группа компаний VEON вышла из переговоров.