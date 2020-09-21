В Армении увеличивается число активных больных Covid-19

PanARMENIAN.Net - В Армении 21 сентября, по состоянию на 11:00, выявлен 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА.

Относительно небольшое количество новых случаев связано с тем, что за последние сутки проведено меньше тестов, чем до этого.

Таким образом, число случаев заболевания в стране достигло 47,552, а число активных кейсов возросло до 3692.

За сутки вылечились 29 пациентов. Общее число выздоровевших составляет 42,637.

От последствий вируса за сутки умерло 6 человек. Всего летальных исходов 936 - от коронавируса, еще 287 - от других заболеваний.

За все время проведен 265,241 тест, за последние сутки - 1633.