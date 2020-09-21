5 млн армян, 20-кратный рост ВВП: Пашинян озвучил стратегию до 2050 года

PanARMENIAN.Net - До 2050 года нужно довести население Армении минимум до 5 млн человек, создать 1.5 млн рабочих мест, решить проблему безработицы и искоренить бедность. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, представляя стратегию развития РА до 2050 года.

По словам Пашиняна, стоит вопрос увеличения средней заработной платы в Армении в семь раз к 2050 году, а ВВП - в двадцать раз. К 2050 году планируется увеличить продолжительность жизни в стране до 90 лет, а здоровый образ жизни сделать национальной чертой.

Премьер отметил, что одна из задач, поставленных перед Арменией, - к 2050 году иметь самую боеспособную армию в мире на душу населения, а также иметь одну из 10 самых эффективных разведывательных служб в мире.

Касаясь необходимости такой стратегии, Пашинян предложил взглянуть на сегодняшнее время глазами 30-летней давности и отметил, что на государственном уровне такой стратегии не было. По словам премьер-министра, в этом и кроется причина нынешних проблем Республики Армения.

«Но время со всей неизбежностью поставило нас перед этой проблемой. Мы не можем дожидаться 2050 или 2100 года, чтобы увидеть, какой станет Армения. Мы должны спланировать эту Армению, спроектировать и начать строить ее с сегодняшнего дня. В соответствии с этим, из всего потока многочисленных и разнообразных вопросов дня, иногда приводящих в отчаяние и сбивающих с толку, мы должны отдавать приоритет тем, которые ведут нас в Армению 2050 года, 2100 года», - отметил премьер.

21 сентября 1991 года является днем рождения Третьей Республики Армения. 29 лет назад армянский народ вновь получил право самостоятельно строить свое будущее, быть хозяином себе и своей земле.