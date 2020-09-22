Kороль и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента РА с Днем независимости
22 сентября 2020 - 01:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Король Саудовской Аравии Салман бин Абд Аль-Азиз Аль-Сауд и наследный принц, заместитель председателя Совета министров, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абд Аль-Азиз Аль-Сауд поздравили президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня независимости РА.
«От имени народа и правительства королевства Саудовской Аравии сердечно поздравляю ваше превосходительство по случаю Дня Независимости вашей страны, желая вам здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики Армения – непрерывного прогресса и процветания», - говорится в послании.
Дипломатические отношения между Арменией и Саудовской Аравией не установлены. Причина - неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, Саудовская Аравия поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Однако в прошлом стороны поздравляли друг друга с некоторыми праздниками.
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