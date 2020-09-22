Kороль и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента РА с Днем независимости

Kороль и наследный принц Саудовской Аравии поздравили президента РА с Днем независимости
22 сентября 2020 - 01:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Король Саудовской Аравии Салман бин Абд Аль-Азиз Аль-Сауд и наследный принц, заместитель председателя Совета министров, министр обороны Мухаммад бин Салман бин Абд Аль-Азиз Аль-Сауд поздравили президента Армении Армена Саркисяна по случаю Дня независимости РА.

«От имени народа и правительства королевства Саудовской Аравии сердечно поздравляю ваше превосходительство по случаю Дня Независимости вашей страны, желая вам здоровья и счастья, а дружественному народу и правительству Республики Армения – непрерывного прогресса и процветания», - говорится в послании.

Дипломатические отношения между Арменией и Саудовской Аравией не установлены. Причина - неурегулированность нагорно-карабахского конфликта, Саудовская Аравия поддерживает Азербайджан в этом вопросе. Однако в прошлом стороны поздравляли друг друга с некоторыми праздниками.

 Самое значимое
Резиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в ШушиРезиденцию парламента Арцаха в 2022 году перенесут в Шуши
Событие приурочено к 30-й годовщины освобождения города-крепости
Бурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флагаБурдж-Халифа в Дубае и небоскреб в Абу-Даби окрасятся в цвета армянского флага
Это произойдет 21 сентября, в День независимости Армении
Губернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-ФранцискоГубернатор Калифорнии осудил акт вандализма в отношении армянской школы в Сан-Франциско
В свою очередь, вице-губернатор Калифорнии Элени Куналакис отметила, что нападение на армянскую школу - это преступление
В Арцахе выявлено 4 новых случая коронавирусаВ Арцахе выявлено 4 новых случая коронавируса
За сутки выздоровели 12 человек
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
В Арцахе выявлено еще 4 случая коронавируса
МИД РФ: Москва вместе с партнерами, включая Анкару, будет работать, чтобы сдержать напряженность в регионе
Степанакерт пригрозил Баку возвращением территорий НКР
Армения будет участвовать в миротворческих учениях ОДКБ в Белоруссии
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Архив за 22 сентября 2020
Другие новости раздела
  Разделы по теме
Культура
 Последние новости
В работе Telegram произошел сбой Что стало причиной сбоев, неизвестно
МИД РА сообщил об обсуждениях возвращения за стол переговоров по Карабаху Он подеркнул, что решимость армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта никогда не убавлялась
Статуя Христа в Рио окрасилась в цвета армянского флага На статуе были высвечены также армянские буквы
Министр обороны РА: Алиев должен обвинять сам себя, а вместо этого обвиняет Армению На вопрос, получил ли Азербайджан контрудар, Давид Тоноян ответил: «Всему свое время»