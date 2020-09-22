В Арцахе выявили 12 новых случаев Covid-19
22 сентября 2020 - 15:12 AMT
PanARMENIAN.Net - В Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.
11 из них - жители Степанакерта, еще 1 - житель села Вазгенашен Мартунинского района.
Выздоровели еще 5 человек. За все время коронавирус в Арцахе был подтвержден у 379 человек, 325 из которых уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 52 пациента, в изоляции остаются 92 гражданина. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, 6 - как средней степени тяжести.
Всего проведено 13,676 тестов.
За все время в Арцахе скончались 2 зараженных коронавирусом.
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