Конгрессмен США: Число преступлений на почве ненависти к армянам растет

PanARMENIAN.Net - Американский конгрессмен Адам Шифф заявил, что нельзя мириться с преступлениями на почве ненависти против армянской общины. Такое мнение он выразил, комментируя нападения на армянскую школу в Сан-Франциско.

Шифф сказал, что число преступлений на почве ненависти к армянам «трагически увеличивается».

«Стрельба на этой неделе возле армянской школы Крузян-Зекарян-Васпуракан в Сан-Франциско является третьим инцидентом ненавистнического насилия в отношении армянской общины в Калифорнии только в этом месяце. К счастью, обошлось без раненых или летальных исходов», - сказал конгрессмен.

«Мы все вместе осуждаем эти гнусные и полные ненависти нападения на сообщество», - подчеркнул Шифф.

19 сентября неизвестный открыл огонь в направлении армянской школы в Сан-Франциско, повредив вывеску. 17 сентября там же подожгли здание, прилегающее к церкви Святого Григория. В июле неизвестные совершили акт вандализма, исписав стены здания этой же школы надписями оскорбительного содержания и изобразив флаг Азербайджана.