Пашинян советует Баку вернуться в конструктивное поле

PanARMENIAN.Net - В последний период азербайджанские СМИ, правительственные круги, военно-политическое руководство Азербайджана ввели новый компонент в пропагандистскую кампанию – так называемое разглашение конфиденциальной информации. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с прибывей в РА с официальным визитом делегацией, возглавляемой председателем Национального собрания Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Артуром Товмасяном.

«Я советую своим азербайджанским коллегам не идти этим путем, потому что, если мы войдем в это поле, начнем распространять конфиденциальную информацию, то, боюсь, что после этого внутриполитическая ситуация в Азербайджане безнадежно дестабилизируется», - заявил премьер.

Он посоветовал азербайджанской стороне вернуться в конструктивное поле. Пашинян добавил, что ситуация в регионе достаточно напряженная.

«В последнее время руководство Азербайджана пытается обвинить нас в срыве переговоров, исходя из логики, что мы сделали заявления, которые делают переговоры бессмысленными. Хочу четко констатировать, что позиция Армении и Арцаха крайне конструктивна», - заявил премьер.

По его словам, Азербайджан пытался выстроить переговорный процесс по Карабаху по следующей логике: идите на односторонние уступки, иначе Азербайджан решит вопрос силовыми методами.

«С Арменией не нужно говорить на языке силы или угроз. Это бессмысленно, потому что с нами нельзя так разговаривать. Мы очень долго – и лично, и заочно, и публично – пытаемся представить эти позиции: с нами не нужно говорить на языке угроз. Наша позиция – следующая: карабахский вопрос не имеет силового решения. Если у карабахского вопроса есть силовое решение, то народ Арцаха скажет, что он его уже давно решил. И все», - подчеркнул премьер.

«Советую вернуться в конструктивное поле, не идти проторенным путем. Я ожидаю, что президент Азербайджана, наконец, ответит, сказав, что, да, он согласен с тем, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым и для народа Азербайджана, и для народа Армении, и для народа Арцаха. Это будет означать, что у нас есть возможность зафиксировать прорыв в переговорном процессе. Да, я считаю, что есть возможность сделать это. И Армения заявила, что она готова быть максимально конструктивной», - отметил Пашинян.

Ранее бывший советник премьер-министра Армении Арсен Харатян опроверг опубликованный азербайджанским сайтом Haqqin.az якобы «слив» о том, что от имени Никола Пашиняна в 2018 году вел тайные переговоры с Азербайджаном вокруг карабахского конфликта. Он предположил, что причиной подобной публикации могла стать июльская победная операция армянских сил и его последующее интервью изданию Al Jazeera, от которого «некоторые чиновники Алиева еще не пришли в себя».