В Париже неизвестный напал с мачете на людей у бывшей редакции Charlie Hebdo
25 сентября 2020 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Париже неизвестный c мачете атаковал людей возле здания бывшей редакции сатирического издания Charlie Hebdo. Трое человек получили ранения, сообщает Le Parisien; по данным телеканала BFM, речь идет о четырех пострадавших, двое получили серьезные ранения.
Нападавшим удалось скрыться, но затем полиция задержала одного человека по подозрению в нападении. Вскоре после этого был задержан второй подозреваемый. Расследованием случившегося занимается антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры, пишет Deutsche Welle.
Префектура полиции рекомендует жителям и гостям Парижа избегать посещения района, где произошел инцидент.
В 2015 году исламисты совершили нападение на редакцию журнала, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. В результате этого теракта погибли 12 сотрудников журнала. В последнее время местонахождение редакции еженедельника засекречено. В сентябре 2020 года в Charlie Hebdo появились новые карикатуры на пророка Мухаммеда.
2 сентября 2020 года в Париже начался процесс по делу о терактахв редакции Charlie Hebdo, который стал самым масштабным в истории Франции процессом по делу о терроризме. Обвинения предъявлены 14 радикальным исламистам.
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