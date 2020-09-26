Армения закупит 600,000 доз вакцины от коронавируса для 300,000 человек
26 сентября 2020 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения планирует приобрести 600,000 доз вакцины от коронавируса для 300,000 человек, находящихся в зоне риска. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.
Отмечается, что министерство здравоохранения Армении подписало соглашение с фондом Covax Facility о приобретении вакцин против коронавируса.
Общая стоимость партии составит $6.33 млн из среднего расчета $10.55 за одну дозу.
Доставка первой партии из расчета на 3% населения предусмотрена в 2021 году.
По состоянию на 26 сентября, число случаев заболевания в стране достигло 49,072, а число активных кейсов возросло до 4253. Общее число выздоровевших составляет 43,576. Всего летальных исходов 948 - от коронавируса, еще 295 - от других заболеваний.
Photo. AP
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